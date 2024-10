FW-OLL: Jugendfeuerwehr übernimmt für 24 Stunden Huntloser Feuerwehrhaus

Kreisfeuerwehr Oldenburg

Jugendfeuerwehr übernimmt für 24 Stunden Huntloser Feuerwehrhaus

Huntlosen (ots)

Der letzte Teller Nudeln ist gerade aufgegessen und vor dem Schlafengehen steht jetzt eigentlich ein Videoabend auf dem Programm. Das ein paar Jugendfeuerwehrleute aus Wildeshausen extra mit der Drehleiter zu Besuch gekommen sind hat den ein oder anderen schon etwas stutzig gemacht. Da erscheint die Einsatzmeldung auf dem Bildschirm: Feuer in der Lagerhalle eines landwirtschaftlichen Betriebes. Alles geht nun ganz schnell. Die Kinder flitzen zu den Spinden und ziehen sich ihre Einsatzkleidung an. Jetzt bloß nicht den Helm vergessen! Wie bei den Großen macht sich nach wenigen Sekunden ein kompletter Löschzug auf den Weg zum Übungsort in Sannum.

Wir sind mittendrin im Ausbildungswochenende der Jugendfeuerwehr Großenkneten. 28 Mädchen und Jungen im Alter von 10 bis 16 Jahren haben für eine Nacht ihre Feldbetten im Huntloser Feuerwehrhaus aufgeschlagen. Ortsbrandmeister Rolf Meiners: "So eine tolle Aktion haben wir natürlich gerne unterstützt. Es ist immer schön zu sehen, das wir uns um den Nachwuchs für die Feuerwehren keine Sorgen machen müssen"

Im Laufe des Tages wurde bereits eine Katze aus einem Baum gerettet und die Ursache für das Auslösen einer Brandmeldeanlage erkundet. Außerdem ein brennender Stapel Holzpaletten gelöscht und ein umgefallener Baum von der Strasse entfernt. Zum Abschluss wird noch die Alarmierung zu einem Verkehrsunfall folgen. Federführend ausgearbeitet hat die zahlreichen Einsatzübungen Betreuer Nils Hesselmann. Der 23 jährige Huntloser entstammt selbst der Jugendfeuewehr und kann sich noch gut erinnern: "Aktionen wie diese bleiben natürlich im Gedächtnis hängen. Das ist ein Highlight für jeden Nachwuchsretter"

12 Betreuerinnen und Betreuer kümmerten sich um die Jugendlichen aus der gesamten Gemeinde Großenkneten. Es wurde gemeinsam Pizza gebacken, Sport getrieben und ganz viel Spaß gehabt. Gemeindejugendfeuerwehrwart Lukas Grannemann bedankte sich zum Abschluß bei allen Teilnehmenden sowie den Helferinnen und Helfern dieses ereignisreichen Ausbildungswochenendes.

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Oldenburg, übermittelt durch news aktuell