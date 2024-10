Kreisfeuerwehr Oldenburg

FW-OLL: "Die Jugendfeuerwehren liegen uns sehr am Herzen" - Unternehmen EMPG überreicht großzügige Spenden an Jugendfeuerwehren

Großenkneten (ots)

Am Nachmittag des 15. Oktober 2024 waren die beiden Bürgermeister, Christoph Reents aus Wardenburg und Thorsten Schmidtke aus Großenkneten, gemeinsam mit Vertreter:innen der entsprechenden Jugendfeuerwehren zu Gast bei der ExxonMobil Production Deutschland GmbH kurz EMPG in Großenkneten. Die Schwefelaufbereitungsanlage mit den zwei weithin sichtbaren Schornsteinen prägt bereits seit annähernd 50 Jahren das Erscheinungsbild der Gemeinde. Die Anlage dient der Reinigung des schwefelwasserstoffhaltigen Erdgases aus der Region Süd-Oldenburg.

Grund des Besuchs war die symbolische Übergabe zweier Spendenchecks von jeweils 1000,-EUR an die Jugendfeuerwehren Wardenburg und Großenkneten, durch die stellvertretende Leiterin der Erdgasaufbereitungsanlage, Fabia Peter. "Die Jugendfeuerwehren liegen uns sehr am Herzen. Wir würdigen die großartige Arbeit, die dort geleistet wird." sagte Peter im Rahmen des Treffens. Man sehe sich als guter Nachbar, was auch durch die großzügigen Spenden zum Ausdruck gebracht werden soll.

Christian Flerlage, Leiter der Werkfeuerwehr kann das nur bestätigen: "Wir sind angewiesen auf die Unterstützung der freiwilligen Feuerwehren als integraler Bestandteil der Gefahrenabwehr."

Eingesetzt werden soll das Geld in beiden Gemeinden für klappbare Tische und Bänke, welche bei den zahlreichen Aktivitäten der Jugendlichen, wie z.B. Zeltlagern, benötigt werden.

Wardenburgs Bürgermeister Reents bedankte sich bei dem Unternehmen für die Spenden. Außerdem lobte er die tolle Arbeit der Betreuer:innen der Jugendfeuerwehr. Man habe dadurch aktuell keine Nachwuchsprobleme bei der Feuerwehr.

Schmidtke schloss sich den Dankesworten seines Amtskollegen an. Er betonte die große Anzahl an Jugendlichen, die später auch als aktive Feuerwehrleute dem Ehrenamt treu bleiben.

Die Jugendfeuerwehr Wardenburg zählt aktuell 32 Mädchen und Jungen im Alter von 10-16 Jahren, in Großenkneten sind es 34.

