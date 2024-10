Kreisfeuerwehr Oldenburg

FW-OLL: Feuerwehr Wildeshausen erlebt spektakuläres Naturschauspiel - Polarlichter am Nachthimmel gesichtet

Wildeshausen (ots)

Ein außergewöhnliches Himmelsphänomen bot sich gestern Abend den Einsatzkräften der Feuerwehr Wildeshausen. Zwischen 22 und 24 Uhr erstrahlte der Nachthimmel in leuchtenden Farben, als Polarlichter über der Stadt sichtbar wurden - und das mit bloßem Auge.

Einige Einsatzkräfte befanden sich noch am Feuerwehrhaus nach einer Übung, als sie erstaunt in den Himmel blickten und die seltenen Lichter erkannten. Ohne zu zögern, fuhren sie die Einsatzfahrzeuge aus der Halle, um das eindrucksvolle Schauspiel festzuhalten. Dabei wurden die Polarlichter zunehmend intensiver und der Himmel verfärbte sich in ein tiefes Rot, das sich über den gesamten Horizont erstreckte.

"Es war ein atemberaubender Moment für uns alle. So etwas erlebt man nicht oft in unserer Region", berichtet der Pressesprecher Jannik Stiller. Das Foto, das während des Ereignisses entstand, zeigt die Einsatzfahrzeuge vor dem rot glühenden Himmel - eine einmalige Kombination aus Technik und Natur.

Polarlichter sind in Norddeutschland nur selten zu sehen. Dieses Naturereignis wird durch Sonnenwinde verursacht, die auf das Magnetfeld der Erde treffen und so faszinierende Lichtspiele am Himmel erzeugen.

