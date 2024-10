FW-OLL: Spiele ohne Grenzen: 41 Gruppen der Jugendfeuerwehren messen sich in Ahlhorn

Kreisfeuerwehr Oldenburg

Am vergangenen Sonntag nahmen 41 Gruppen, darunter 7 Kinderfeuerwehren, an den "Spiele ohne Grenzen" Ahlhorn teil. Die Jugendlichen mussten neun Stationen sowie einen Fragenkatalog erfolgreich absolvieren.

Eine der Stationen forderte die Teilnehmer dazu auf, acht Saugschläuche zu einem Kreis zu kuppeln. An einer anderen Station mussten sich die Jugendlichen über Funk verschiedene Gegenstände beschreiben und erraten. Auf diese Weise konnten sie ihr technisches Wissen in der Praxis anwenden und sogar Neues dazulernen.

Auch Stationen, die nicht direkt mit Feuerwehrtechnik zu tun hatten, sorgten für Abwechslung. So galt es beispielsweise, mit einer Kübelspritze einen Dosenturm umzuspritzen. Eine weitere Herausforderung bestand darin, Erbsen und Mais mit Hilfe von Löffeln zu transportieren. Dabei durften die Jugendlichen den Löffel nur mit dem Mund halten und mussten die Erbsen von Löffel zu Löffel weitergeben - ohne dabei die Hände zu benutzen.

Die erreichten Zeiten und Punkte wurden auf einem Laufzettel festgehalten, der am Ende des Wettkampfs abgegeben werden musste. Für die Stärkung sorgte die Feuerwehr Sage mit ihrem eigenen Imbisswagen. Zu essen gab es Bratwurst und Pommes.

Der ereignisreiche Tag fand schließlich mit der Siegerehrung seinen Höhepunkt. In der Altersgruppe A sicherte sich die Jugendfeuerwehr Beckeln den ersten Platz, gefolgt von Ganderkesee und Wardenburg. In der Altersgruppe B setzte sich die Jugendfeuerwehr Hude an die Spitze, gefolgt von der Jugendfeuerwehr Schierbrok-Schönemoor und Prinzhöfte.

Bei den Kinderfeuerwehren wurden alle Teilnehmer als Sieger gefeiert und erhielten als Belohnung bunte Tüten voller Süßigkeiten.

