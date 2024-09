Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg/Polizeistation Vienenburg:

Goslar (ots)

E-Scooter-Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln in Bad Harzburg:

In Bad Harzburg wurde am Mittwoch, den 04.09.2024, gegen 18:30 Uhr durch eine Streifenwagenbesatzung des PK Bad Harzburg der Fahrer eines E-Scooter im Rahmen einer Verkehrskontrolle überprüft. Dabei konnte bei dem 38-jährigen Fahrer aus Bad Harzburg eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel festgestellt werden. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet. In weiterer Folge wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt mit dem "Elektrokleinstfahrzeug" wurde untersagt.

Verkehrsunfall mit verletzter Person auf der B4:

Am 05.09.2024 gegen 09:30Uhr befuhr ein 72-jähriger mit seinem PKW VW die B4 in Richtung Torfhaus. Unterhalb der Marienteichbaude beabsichtigte der 72-jährige seinen PKW zu wenden, um in Richtung Bad Harzburg zu fahren. Nach derzeitigem Ermittlungsstand übersieht der 72-jährige den PKW eines 58-jährigen aus Schladen, der die B4 in Richtung Torfhaus befährt. Es kommt zur Kollision. Dabei wurde der 72-jährige VW-Fahrer, die 70-jährige Beifahrerin und der 58-jährige aus Schladen leichtverletzt. Nach der ersten medizinischen Erstversorgung wurden die Unfallbeteiligten dem Krankenhaus zugeführt. Im Zeitraum der Unfallaufnahme war die B4 gesperrt.

