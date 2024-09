Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 05.09.2024

Goslar (ots)

01 - Verkehrsunfallflucht:

Am Montag, den 02.09.2024, zwischen 13:45 Uhr und 19:30 Uhr, touchiert der bislang unbekannte Verkehrsteilnehmer mit seinem Pkw, beim Ein- bzw. Ausparken, den im Parkhaus in Seesen ordnungsgemäß dort abgestellten Pkw des 67jährigen Geschädigten aus Bad Grund. Anschließend entfernt sich der unbekannte Verkehrsteilnehmer von der Unfallörtlichkeit, ohne zuvor seinen Pflichten als Verkehrsunfallverursacher nachzukommen. Es entsteht ein Gesamtschaden von ca. 3000 Euro beim Benachteiligten.

02 - Verkehrsunfallflucht:

Am Mittwoch, den 04.09.2024, gegen 09:10 Uhr, befährt der bislang unbekannte Verkehrsteilnehmer mit seinem schwarzen Pkw, aus Seesen kommend die B243 in Fahrtrichtung Osterode am Harz und überholt auf Höhe der VIA Niedersachsen einen LKW, welcher auf der linken Fahrspur unterwegs ist. Infolge seines Überholvorgangs schert der Verkehrsteilnehmer so knapp vor der Sattelzugmaschine nach rechts ein, sodass der 34jährige Lkw-Fahrer aus Eisenach, zur Verhinderung eines Auffahrunfalls gezwungen ist, nach rechts auszuweichen und folglich mit seinem Lkw die Schutzleitplanke touchiert. Der unbekannte Pkw-Fahrer entfernt sich anschließend von der Unfallörtlichkeit, ohne zuvor seinen Pflichten als Verkehrsunfallverursacher nachzukommen. Es entsteht ein Sachschaden von insgesamt 10.000 Euro.

03 - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person Am 05.09.2024, gegen 05:10 Uhr, befährt der 32jährige Verkehrsteilnehmer aus Langelsheim mit seinem Pkw die L515 aus Lautenthal in Richtung Langelsheim. Nach eigenen Worten des Verkehrsteilnehmers sei diesem, im Verlauf der Fahrbahn, eine Fliege ins Auge geflogen, weswegen kurzzeitig seine Sicht behindert gewesen sei. Infolgedessen kommt der Langelsheimer nach rechts von der Fahrbahn ab und touchiert dabei das historische Ortseingangsschild sowie einen am Fahrbahnrand stehenden Baum. Zudem wird durch umherfliegende Fahrzeugteile ein weiterer dort abgestellter Pkw in Mitleidenschaft gezogen. Der Fahrzeugführer aus Langelsheim wird leicht verletzt.

04 - Verkehrsunfall mit Wild:

Am 01.09.- und am 02.09.2024 kommt es jeweils in den frühen Morgenstunden sowohl auf der B82 Richtung Goslar als auch auf der K65 Richtung Bad Grund, sowie auf der K65 Richtung Herrhausen und auf der L515 Richtung Wildemann, zu insgesamt 4 Verkehrsunfällen mit Wild - wobei ein Wildschwein noch an der Verkehrsunfallstelle, mithilfe der Dienstwaffe, durch die eingesetzten Polizeivollzugsbeamten erlöst werden musste.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell