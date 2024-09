Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 04.09.2024

Goslar (ots)

01 - Verkehrsunfallflucht:

Am 03.09.2024, zwischen 11:00 Uhr und 13:00 Uhr, beschädigt ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer, mit einem bislang unbekannten Fahrzeug, das auf der Braunschweiger Straße in Seesen, Höhe Hausnummer 38, ordnungsgemäß abgestellte Fahrzeug des Geschädigten. Anschließend entfernt sich der unbekannte Verkehrsteilnehmer von der Unfallörtlichkeit, ohne zuvor seinen erforderlichen Pflichten als Unfallverursacher nachgekommen zu sein. Der Sachschaden am Fahrzeug des Benachteiligten wird auf ca. 1000 Euro geschätzt.

02 - Verkehrsunfall:

Am Dienstag, den 03.09.2024, ca. 16:10 Uhr, kommt eine 42jährige Verkehrsteilnehmerin aus Langelsheim, mit ihrem Krad, auf der L515, aus Lautenthal kommend und in Richtung Wolfshagen fahrend, infolge einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei kollidiert diese mit einem auf dem Grünstreifen befindlichen Straßenverkehrszeichen. Infolgedessen wird die Verkehrsteilnehmerin leicht verletzt. Zudem entsteht Sachschaden am mitgeführten Krad sowie am Verkehrszeichen. Der Gesamtschaden wird auf ca. 2000 Euro geschätzt.

03 - Fahren ohne Fahrerlaubnis:

Im Verlauf einer allgemeinen Verkehrskontrolle, am 04.09.2024, ca. 02:20 Uhr, auf der Bornhäuser Straße in Seesen, wird ein 20jähriger Verkehrsteilnehmer angetroffen, welcher zum wiederholten Male einen Pkw im öVr führt, dabei jedoch ohne im Besitz einer entsprechenden bzw. gültigen Fahrererlaubnis ist. Die Weiterfahrt ist dem ukrainischen Staatsbürger, der in Lübz aufhältig ist, untersagt worden.

