Kreisfeuerwehr Oldenburg

FW-OLL: Jahresabschluss bei der Jugendfeuerwehr: Sportwettbewerb und Mini-Olympiade

Brettorf (ots)

Am vergangenen Sonntag trafen sich die Jugendfeuerwehren des Landkreises Oldenburg zu einem spannenden Finale: Beim letzten Wettbewerb des Jahres, dem Sportwettkampf im Hütchenball, traten 19 Teams der Altersgruppe A (10-14 Jahre) und 14 Teams der Altersgruppe B (bis 18 Jahre) gegeneinander an. Der Wettbewerb fand in Brettorf statt und gab den Jugendlichen die Chance, das Erlernte aus ihrem Training unter Beweis zu stellen und um die letzten Punkte für die Mini-Olympiade zu kämpfen. Die Teams mussten zunächst in der Vorrunde ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen, um sich für die Finalspiele zu qualifizieren. Dann ging es in packenden Begegnungen vom Viertelfinale über das Halbfinale bis hin zum großen Finale. In der Altersgruppe A konnte die Jugendfeuerwehr Beckeln den ersten Platz für sich entscheiden, gefolgt von der Jugendfeuerwehr Ganderkesee auf Platz zwei und der Jugendfeuerwehr Sandkrug auf Platz drei. In der Altersgruppe B sicherte sich die Jugendfeuerwehr Hude den ersten Platz, während die Jugendfeuerwehren Neerstedt und Beckeln den zweiten und dritten Platz belegten. Mit dem Abschluss des Sportwettbewerbs wurden auch die Ergebnisse der Mini- Olympiade festgelegt, einer Gesamtwertung, die mehrere Veranstaltungen im Jahr, darunter den Kreisentscheid und den Orientierungsmarsch, zusammenfasst. Nachdem Beckeln im vergangenen Jahr den Titel der Mini-Olympiade zurückgewinnen konnte, hat das Team nun auch dieses Jahr seine Position behauptet und den Titel erneut gesichert. Auf dem zweiten Platz folgt die Jugendfeuerwehr Hude, während die Jugendfeuerwehr Ganderkesee den dritten Platz einnimmt. Die Kreisjugendfeuerwehr bedankt sich herzlich bei der Jugendfeuerwehr Neerstedt für die Ausrichtung und Organisation des Wettbewerbs. Voller Vorfreude blicken wir bereits auf das kommende Jahr und die nächste Runde der Wettkämpfe im Landkreis Oldenburg.

