Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mann manipuliert an seinem Glied - Bundespolizei stellt 35-Jährigen

Hagen - Herdecke - Düsseldorf - Marienheide (ots)

Am Samstagabend (22. Juni) soll ein Mann in einem Regionalexpress kurz vor dem Halt im Hauptbahnhof Hagen eine Reisende belästigt haben. Dabei soll er sich entblößt und an seinem Geschlechtsteil hantiert haben.

Gegen 19:30 Uhr suchte eine 17-Jährige die Bundespolizeiwache am Hagener Hauptbahnhof auf. Sie gab an, dass sie sich fünf Minuten zuvor im RE4 (Dortmund - Aachen) befunden habe. Währenddessen soll die Jugendliche in einer 4er Sitzgruppe gesessen haben, als sich ein Mann zu ihr setzte. Kurz darauf soll dieser sein Geschlechtsteil aus seiner Hose herausgeholt und an diesem manipuliert haben. Dabei soll der zu dem Zeitpunkt Unbekannte so getan haben, als würde er telefonieren, nutzte sein Smartphone aber scheinbar um Lichtbilder von der Deutschen zu machen. Als das Mädchen aus Herdecke den Zug in Hagen verließ, fertigte sie noch ein Foto von dem Tatverdächtigen, welches sie den Beamten vorlegte.

Die Einsatzkräfte kontaktierten umgehend die Bundespolizei in Düsseldorf über den Sachverhalt. Als der Regionalexpress in Düsseldorf hielt, wurde der 35-Jährige schließlich angetroffen. Die Uniformierten führten den syrischen Staatsbürger der Bundespolizeiwache am Hauptbahnhof Düsseldorf zu und stellten seine Identität fest.

Zusätzlich wurde eine Videoauswertung des Zugabteils angefordert.

Der Erziehungsberechtigte der Minderjährigen wurde durch die Beamten über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt. Dieser holte seine Tochter wenig später in der Dienststelle ab.

Die Bundespolizisten leiteten gegen den Mann aus Marienheide ein Ermittlungsverfahren wegen exhibitionistischer Handlungen ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell