POL-MA: Dossenheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Mehrere Gartenhütten aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots) - Heute gegen 10:25 Uhr ereignete sich in der Neckarauer Straße ein Unfall zwischen einer Straßenbahn und einem Pkw. Nach ersten Unfallermittlungen fuhr ein 49-jähriger BMW-Fahrer die Neckarauer Straße in Fahrtrichtung Mannheim-Rheinau entlang. Als er im weiteren Verlauf nach links in die Fabrikstationsstraße einbog, missachtete er die rotzeigende Ampel und übersah dabei die von hinten kommende und ...

