Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unfall zwischen Pkw und Straßenbahn, PM Nr. 3

Mannheim (ots)

Heute gegen 10:25 Uhr ereignete sich in der Neckarauer Straße ein Unfall zwischen einer Straßenbahn und einem Pkw. Nach ersten Unfallermittlungen fuhr ein 49-jähriger BMW-Fahrer die Neckarauer Straße in Fahrtrichtung Mannheim-Rheinau entlang. Als er im weiteren Verlauf nach links in die Fabrikstationsstraße einbog, missachtete er die rotzeigende Ampel und übersah dabei die von hinten kommende und vorfahrtsberechtigte Straßenbahnlinie 1, die in Richtung Rheinau fuhr. Trotz umgehend eingeleiteter Vollbremsung des 26-jährigen Straßenbahnfahrers konnte eine Kollision nicht mehr verhindert werden. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug auf den Grünstreifen der gegenüberliegenden Straßenbahnseite geschleudert und blockierte hierbei ebenso ein Teil der Fahrbahn. Der BMW-Fahrer musste durch die Berufsfeuerwehr Mannheim aus dem Fahrzeug geborgen werden. Der 49-Jährige verletzte sich durch den Unfall schwer und wurde nach der ersten medizinischen Versorgnung in eine Klinik gebracht. Die in der Straßenbahn befindlichen Fahrgäste sowie der Straßenbahnfahrer blieben glücklicherweise unverletzt. Während der Unfallaufnahme gab es umfangreiche Sperrmaßnahmen, die gegen 12:40 Uhr vollständig aufgehoben wurden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Die Straßenbahn sowie der BMW mussten abgeschleppt werden.

