POL-PPRP: Polizeidienststellen in Ludwigshafen stellen Rufnummern um

Am Mittwoch den 30. Oktober 2024 werden die Rufnummern des Polizeipräsidiums Rheinpfalz auf fünfstellige Durchwahlnummern umgestellt. Betroffen davon sind nur die Liegenschaften im Vorwahlbereich Ludwigshafen. Der Notruf der Polizei - 110 - ist davon nicht betroffen.

Nach der Umstellung, sind die alten Durchwahlnummern nicht mehr erreichbar. Während der Umstellung und auch in der Folge kann es zu eingeschränkten Erreichbarkeiten einzelner Nebenstellen kommen. Die Vermittlung des Polizeipräsidiums Rheinpfalz bleibt weiterhin über die Rufnummer 0621 - 963 0 gewährleistet. Nachfolgend die Erreichbarkeiten der Polizeiinspektionen in der Stadt Ludwigshafen und weiterer öffentlich erreichbarer Stellen des Polizeipräsidiums in Ludwigshafen:

- PI Ludwigshafen 1: 0621 - 963 24150 - PI Ludwigshafen 2: 0621 - 963 24250 - Polizeiwache Oggersheim: 0621 - 963 24650 - Pressestelle: 0621 - 963 20022 - Einstellungsberatung: 0621 - 963 21144 - Beratungszentrum: 0621 - 963 21177

Die Erreichbarkeiten der einzelnen Polizeidienststellen in Ludwigshafen sind auf der Webseite des Polizeipräsidiums Rheinpfalz zu finden. Die Webseite des Polizeipräsidiums Rheinpfalz ist unter folgendem Link zu finden: https://www.polizei.rlp.de/die-polizei/dienststellen/polizeipraesidium-rheinpfalz

