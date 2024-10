Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Bedrohung mit Messer - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Sonntagmittag (27.10.2024), gegen 12:00 Uhr, gerieten drei Männer vor einem Café in der Bahnhofstraße in Streit. Im Zuge dessen zog ein 29-Jähriger ein Klappmesser und bedrohte die beiden anderen Männer, woraufhin einer der beiden Männer auch ein Messer zog und der Andere mit einer Gürtelschnalle nach dem 29-Jährigen schlug. Vor Eintreffen der Polizeikräfte entfernten sich die beiden Unbekannten von der Örtlichkeit. Der 29-Jährige verhielt sich vor Ort weiterhin aufbrausend und stand sichtlich unter Einfluss von Betäubungsmitteln, weshalb er in Gewahrsam genommen wurde.

Wer hat die Auseinandersetzung beobachtet und kann Hinweise auf die Identität der beiden flüchtigen Männer geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

