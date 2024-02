POL-EU: Lkw-Fahrer fährt sich fest

Schleiden-Gemünd (ots) - Am Montag (26. Februar) wurde ein 25-jähriger Pkw-Fahrer gegen 22.40 Uhr auf der Aachener Straße in Schleiden-Gemünd angehalten und kontrolliert. Während der Kontrolle wurde bei dem Mann Alkoholgeruch festgestellt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von 0,8 Promille. Auf der Polizeiwache in Schleiden wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

