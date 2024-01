Polizei Dortmund

POL-DO: Wildschweine überqueren Autobahn: Motorradfahrer bei Zusammenstoß schwer verletzt

Schwere Verletzungen erlitt ein 68-jähriger Motorradfahrer am Montag (29.1.2024) bei einem Sturz auf der Autobahn 46 bei Hagen.

Der Motorradfahrer fuhr um 14:32 Uhr mit seiner Suzuki über die A46 - als von links kommend eine Wildschweinrotte die Autobahn überquerte. Nach ersten Erkenntnissen stieß der Hagener mit einem der Wildschweine zusammen, stürzte und verletzte sich dabei.

Die Rotte verschwand in einem Wald neben der Autobahn. Zeugen verständigten den Notruf. Der Rettungsdienst versorgte den Motorradfahrer am Unfallort und lieferte ihn in ein Krankenhaus ein.

Aktuell müssen Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer vor allem in ländlichen Gebieten damit rechnen, dass Wildschweine die Straßen überqueren - nicht nur in der Dämmerung und nicht nur nachts.

