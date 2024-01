POL-DO: Polizei durchsucht mehrere Objekte nach Hinweis auf Drogenhandel

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0111 Nach einem Einbruch in ein Haus am Knappmannsweg am Samstagabend (27. Januar) hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Mehrere Zeugen hatten den Mann an der Flucht vom Tatort gehindert. Sie hatten gegen 19.45 Uhr verdächtige Feststellungen: In dem Haus, in dem sich zu dem Zeitpunkt niemand aufhielt, sahen sie eine Person mit einer Taschenlampe geduckt herumschleichen. Und ...

