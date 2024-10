Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Anhänger löst sich von Pkw

Heinsberg (ots)

An der Linderner Straße ereignete sich am Freitag (11. Oktober), gegen 16 Uhr, ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Ein 53-jähriger Mann aus Hückelhoven befuhr mit seinem Pkw samt Anhänger die Linderner Straße in Richtung Heinsberger Innenstadt, als er bemerkte, dass sich sein Anhänger während der Fahrt von der Deichsel gelöst hatte. Er bremste langsam ab und versuchte an den rechten Fahrbahnrand zu fahren. Dabei brach die Deichsel und der Anhänger kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Er stieß dort gegen einen Baum, sowie den Zaun eines angrenzenden Vorgartens. Danach rollte er weiter und prallte gegen die Beifahrerseite eines in einer Einfahrt geparkten Pkw. Eine Anwohnerin, die gerade an der Fahrerseite in diesen Pkw einsteigen wollte, wurde durch den Aufprall zu Boden geworfen und zog sich leichte Verletzungen zu. Sie wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Personen verletzten sich bei dem Verkehrsunfall nach ersten Erkenntnissen nicht.

