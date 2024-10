POL-HS: Polizeibericht Nr. 286/24 der Kreispolizeibehörde Heinsberg vom 13.10.2024

Kreis Heinsberg (ots) - Heinsberg - Kennzeichendiebstahl Zwischen dem 11.10.2024 15:20 Uhr und dem 11.10.2024, 17:20 wurden beide am Kennzeichen von einem auf der Straße "Auf dem Brand" abgestellten PKW entwendet. Hinweise auf mögliche Täter liegen bislang nicht vor. Hückelhoven-Doveren -Sachbeschädigung an PKW Am 11.10.2024 um 06:30 Uhr wurde der Außenspiegel ...

