Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Polizeieinsätze in Freibädern in Varel und Bockhorn

Varel und Bockhorn (ots)

Zu zwei Einsätzen in Freibädern in Varel und Bockhorn wurde die Polizei am gestrigen Dienstag entsandt.

Gegen 16:25 Uhr sollte sich im Freibad Am Bäker in Varel eine mögliche Auseinandersetzung unter Jugendlichen unter Einsatz eines Baseballschlägers anbahnen.

Die eingesetzten Beamten trafen mehrere Jugendliche an, eine Schlägerei fand nicht statt.

In einem mitgeführten Rucksack eines 14-Jährigen aus Varel befand sich ein Baseballschläger, der nach Zeugenaussagen zuvor in möglicherweise bedrohlicher Weise vorgehalten worden sein soll. Hierzu dauern die polizeilichen Ermittlungen an. Gegen den 14-Jährigen wurde eine Strafanzeige erstattet und der Baseballschläger einbehalten.

Gegen 19:00 Uhr musste die Polizei einem 21-Jährigen aus Bockhorn zum Verlassen des Freibades in Bockhorn verhelfen. Der offensichtlich alkoholisierte Heranwachsende hatte bereits zuvor von einem Angestellten des Freibades einen Platzverweis erhalten, war diesem aber nicht nachgekommen. Es kam vielmehr zu einer Beleidigung zum Nachteil des Angestellten. Der 21-Jährige erhielt ein Hausverbot. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein.

