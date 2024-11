POL-MA: Mannheim; Drei Autos beschädigt und geflüchtet.

Heidelberg (ots) - Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt in der vergangenen Woche brachen Unbekannte in mehrere Gartenhäuser ein. Die Taten, die mehrere Gartengrundstücke im Bereich Siegelsmauer in Heidelberg-Rohrbach und das Gewann Ebertsrott im Stadtteil Boxberg betrafen, wurden am Freitagabend und am Samstagnachmittag der Polizei gemeldet. Die bislang ...

