Feuerwehr Konstanz

FW Konstanz: Brand am Gebäude

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Konstanz (ots)

Am Mittag des 07.10.2024 um 17:07 Uhr kam es in der Radolfzeller Straße zu einem Brand an einem Gebäude. Die Kräfte der hauptamtlichen Wache der Abteilung Petershausen und der Abteilung Wollmatingen rückten zur gemeldeten Einsatzstelle aus.

An einem Einfamilienhaus kam es zu einem Brandereignis der Außenfassade, das Feuer drohte auf das gesamte Haus bzw. den Dachbereich überzugreifen. Nach der ersten Lageerkundung wurde ein weiteres Löschfahrzeug zur Einsatzstelle nachgefordert, außerdem wurde der Brand der Außenfassade mit mehreren Rohren bekämpft. Der rasche Außen- sowie Innenangriff verhinderte das Übergreifen der Flammen auf den Dachbereich. Aufgrund der anfangs brisanten Lage wurde der Wechsellader der Abteilung Wollmatingen mit dem Abrollbehälter Atemschutz, der Rüstwagen sowie der Einsatzleitwagen 2 mit der Führung Unterstützungseinheit nachgefordert. Nach eineinhalb Stunden war das Feuer unter Kontrolle. Zur weiteren Abklärung musste die verbaute Holzfassade mit der darunter liegenden Dämmung großflächig geöffnet und abgelöscht werden. Nach Kontrolle der Dämmfasermatten mittels Wärmebildkamera und dem Ablöschen letzter Glutnester konnte die Einsatzstelle um 23:30 an die Bewohner und die Polizei übergeben werden. Personen kamen bei dem Brand keine zu schaden.

- Einsatzstichwort: B3 Gebäude - Datum: 07.10.2024 - Uhrzeit: 17:07 Uhr - Einsatzort: Radolfzellerstraße - Eingesetzte Kräfte: Hauptamtliche Wache, Abteilung Petershausen, Abteilung Wollmatingen - Fahrzeuge: 6/10-4, 6/10-2, 6/46, 6/33-1, 6/44-2, 6/44-3, 6/52, 6/12, 6/14-1, 7/44-2, 7/19, 7/65-1

Original-Content von: Feuerwehr Konstanz, übermittelt durch news aktuell