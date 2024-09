FW Konstanz: Jahresabend 2024

Feuerwehr Konstanz

Jahresabend 2024

Im Bodenseeforum fand dieses Jahr der Jahresabend der Feuerwehr Konstanz statt. Kommandant Bernd Roth begrüßte die knapp 300 Gäste.

Zu den Gästen zählten die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr, der hauptamtlichen Wache, Oberbürgermeister Uli Burchardt, Vertreter der Stadtverwaltung, stellvertretender Kreisbrandmeister Hannes Oxel und Gäste von anderen Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben. Besonders freute er sich, die Gäste von der Partnerfeuerwehr Fontainebleau begrüßen zu dürfen.

Bernd Roth dankte den anwesenden Kameraden für ihr großes Engagement, welches zu Sicherheit der Bürger und Bürgerinnen der Stadt beitrage. Ebenfalls lobte er die Zusammenarbeit mit anderen Organisationen bei gemeinsamen Übungen und Einsätzen. Wie gut die Zusammenarbeit zwischen den Organisationen funktioniere, konnte man auch beim Brand in der Zollernstraße vor wenigen Monaten sehen.

Oberbürgermeister Uli Burchardt wendete sich danach an die Kameraden. Er schloss sich ebenfalls den Worten von Bernd Roth an und betonte, dass die Feuerwehr ihm persönlich sehr wichtig sei und Konstanz eine starke Feuerwehr habe. Ebenfalls sei es wichtig, die Feuerwehr weiter zu stärken. Dies wäre bei einer wachsenden Stadt unerlässlich. Im weiteren Teil seiner Rede ließ er das vergangene Jahr Revue passieren. In den letzten Jahren konnten einige Meilensteine, Verbesserungen und Neuanschaffungen für die Feuerwehr getätigt werden. So wurde zum Beispiel dieses Jahr das neue Feuerwehrhaus für die Abteilung Dettingen-Wallhausen in den Dienst genommen und für die Abteilung Dingelsdorf mit dem Neubau des Feuerwehrhauses begonnen. Ebenfalls wurden neue Fahrzeuge beschafft und weitere bereits ausgeschrieben. Er betonte in seiner Rede mehrfach die Wichtigkeit einer guten und funktionierenden Feuerwehr, welche Konstanz habe.

Stellvertreter Kreisbrandmeister Hannes Oxel sprach danach zu den Kameraden und Gästen. Er berichtete über aktuelle Themen aus dem Landkreis wie den neuen Digitalfunk, welcher demnächst bei den Feuerwehren im Landkreis eingeführt werden soll und sprach auch über das Engagement der Feuerwehr Konstanz, welches weit über die Stadtgrenzen im Landkreis stattfinde. Nach seiner Rede nahm er die Ehrungen des Landes Baden-Württemberg für langjährige Mitgliedschaften in der Feuerwehr vor.

Für 15-jährige Mitgliedschaft wurden mit dem Feuerwehr-Ehrenzeichen in Bronze vier Kameraden ausgezeichnet. Sieben Kameraden wurden für 25 Jahre mit dem Ehrenzeichen in Silber und ein Kamerad mit dem Ehrenzeichen in Gold für 40 Jahre ausgezeichnet. Das Ehrenzeichen in Gold in besonderer Ausführung für 50 Jahre aktive Tätigkeit in der Feuerwehr wurde an drei Kameraden verliehen.

Im Anschluss lockerte ein Auftritt von Andreas Hermann alias "Andi Arbeit" die Stimmung im Saal etwas auf und sorgte mit seinem bunten Auftritt für viel Lachen unter den Gästen.

Danach fanden die Beförderungen der Führungskräfte und Funktionsträger statt.

So wurden Michael Hammann, Patrick Quintus, Simon Ruf, Rebecca Schulz, Volker Schulz und Forian Ströbele zum Brandmeister befördert. Martin Deggelmann, Bernd Drössler, Florian Fuchs, Lars Heilmann, David Hummel, Markus König, Thomas Noll, Bennet Pahl, Mathias Rudolf und Daniel Schropp erhielten eine Beförderung zum Oberbrandmeister.

Dietmar Berger und stellvertretender Kommandant Heiko Auer wurden zum Hauptbrandmeister befördert.

Im Anschluss folgten die Ehrungen des Spielmannszuges. Hier insgesamt vier Mitglieder für 10, 40 und 50 Jahre im Spielmannszug geehrt. Leiter des Spielmannszugs Michael Koch wurde auch geehrt. Er erhielt eine sehr seltene Ehrung für 60 Jahre im Spielmannszug.

Danach stand die Verabschiedung von sechs verdienten Kameraden in die Altersabteilung an.

Bevor der kameradschaftliche Teil begann, bedankte sich Kommandant Bernd Roth bei allen Gästen für ihre Anwesenheit und bei allen Mitwirkenden für den reibungslosen Ablauf und die gelungene Veranstaltung.

