Feuerwehr Konstanz

FW Konstanz: PKW Brand in Garage

Konstanz

Am Morgen des 15.08.2024 gegen kurz vor 05:00 Uhr stellten Anwohner des Höriblick im Stadtteil Wollmatingen ein Feuer in einer Garage in einem Gebäude fest und alarmierten die Feuerwehr.

Unverzüglich rückten die alarmierten Einsatzkräfte der Abteilung Hauptamt und der Abteilung Wollmatingen aus. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte einen in Vollbrand stehenden PKW in einer Garage an. Ein Trupp löschte unter Atemschutz den PKW sowie die Garage ab. Parallel konnten zwei Bewohner das Gebäude unverletzt verlassen.

Da in das Gebäude ebenfalls Rauch gezogen war wurde dieses mit einem Hochleistungslüfter entraucht. Der abgelöschte PKW und die Garage wurden im Anschluss mit einem Schaumteppich belegt, da ein Betreten der Garage und das Ablöschen von Glutnestern aufgrund von Einsturzgefahr nicht mehr möglich war.

Zur weiteren Ermittlung wurde die Einsatzstelle nach fünf Stunden an die Polizei und die Baurechtsbehörde übergeben.

- Einsatzstichwort: B3 Brand im Gebäude - Datum: 15.08.2024 - Uhrzeit: 04:56 Uhr - Einsatzort: Höriblick - Eingesetzte Kräfte: Hauptamtliche Wache, Abteilung Wollmatingen - Fahrzeuge: 6/10-4, 6/46, 6/33-1, 6/14-1, 6/52, 7/44-2, 7/19

