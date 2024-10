Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verkehrsrowdy provoziert Beinahe-Unfälle

Kaiserslautern (ots)

Mit einem Verkehrsrowdy hatte es ein Autofahrer am Mittwochmittag auf der B270 zwischen Kaiserslautern und Weilerbach zu tun. Gesucht wird in diesem Zusammenhang nach dem Fahrer eines weißen Kastenwagens, vermutlich ein Peugeot Scudo, der gegen 13.30 Uhr in Richtung Weilerbach fuhr und mehrere Beinahe-Unfälle provozierte.

Nach Angaben des betroffenen Verkehrsteilnehmers fuhr er mit seinem VW Touran auf der rechten der beiden Fahrspuren, der Kastenwagen links neben ihm. Aus nicht nachvollziehbaren Gründen sei der Kleinbus plötzlich so weit rechts gefahren, dass der VW-Fahrer stark bremsen und nach rechts in den Grünstreifen ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Anschließend habe der Peugeot ihn überholt und ausgebremst, so dass der 33-Jährige erneut stark bremsen musste, damit es nicht zur Kollision kam. Als daraufhin der VW-Fahrer den Peugeot überholte, um sich den Fahrer anzuschauen, zeigte ihm dieser auch noch einen Vogel.

Die zwischenzeitlich verständigte Polizeistreife konnte den Rowdy nicht mehr ausfindig machen. Bekannt ist deshalb nur, dass es sich um einen weißen Kastenwagen/Kleinbus mit DÜW-Kennzeichen gehandelt haben soll, der am Heck eine blaue Aufschrift trug. Am Steuer saß ein junger Mann mit einer hellen Kappe. Weitere Hinweise bitte an die Polizeiinspektion 2 unter Telefon 0631 369-2250. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell