POL-PPWP: Frau attackiert - Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots) - Eine mutwillige Beschädigung seines Motorrollers hat ein Mann aus dem Stadtgebiet am Mittwoch angezeigt. Wie der 30-Jährige mitteilte, hatte er seinen Roller am Dienstagabend gegen 23 Uhr in der Friedenstraße, in Höhe des Hauses Nummer 40c, abgestellt. Als er ihn am Mittwochmorgen gegen 5.40 Uhr wieder benutzen wollte, fiel dem Mann auf, dass ein Spiegel von unbekannten Tätern beschädigt wurde ...

