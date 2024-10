Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Roller zweimal mutwillig beschädigt

Kaiserslautern (ots)

Eine mutwillige Beschädigung seines Motorrollers hat ein Mann aus dem Stadtgebiet am Mittwoch angezeigt. Wie der 30-Jährige mitteilte, hatte er seinen Roller am Dienstagabend gegen 23 Uhr in der Friedenstraße, in Höhe des Hauses Nummer 40c, abgestellt. Als er ihn am Mittwochmorgen gegen 5.40 Uhr wieder benutzen wollte, fiel dem Mann auf, dass ein Spiegel von unbekannten Tätern beschädigt wurde - vermutlich durch einen Tritt.

Knapp zwei Stunden, nachdem die Polizeibeamten den Sachverhalt aufgenommen hatten, meldete sich der Mann erneut. Jetzt hatten unbekannte Täter auch den zweiten Spiegel beschädigt. Die Tatzeit hierfür liegt zwischen 17.50 und 19.40 Uhr.

Zeugen, die gesehen haben, wer den Roller beschädigte, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 bei der Polizeiinspektion 1 zu melden. |cri

