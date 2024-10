Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfallflucht in Siegelbach

Kaiserslautern (ots)

Wegen einer Unfallflucht ermittelt die Polizei im Stadtteil Siegelbach. Hier wurde in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Straße "Talmorgen" ein abgestellter Nissan Micra so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war. Der Verursacher machte sich jedoch aus dem Staub, ohne den Schaden zu melden.

Wie der Halter des Fahrzeugs am Mittwochvormittag der Polizei meldete, wurde der Nissan am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr in Höhe des Hauses Nummer 1 unbeschädigt abgestellt. Am nächsten Morgen wurde er mit einem Heckschaden vorgefunden.

Von dem Unfall hatten die Hausbewohner nichts mitbekommen. Zeugen, die Hinweise auf das Verursacherfahrzeug oder die genaue Unfallzeit geben können, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 369-2250 mit der Polizeiinspektion 2 in Verbindung zu setzen. |cri

