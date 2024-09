Polizei Gütersloh

POL-GT: Roadpol Safety Days 2024 - Verkehrskontrollen im Kreis Gütersloh

Gütersloh (ots)

Kreis Gütersloh (FK) - Die Polizei Gütersloh hat am Mittwoch (18.09.) umfangreiche Verkehrskontrollen durchgeführt. Der Schwerpunkt der Kontrollen, welche diese Woche unter dem Roadpol Safety Days Motto "Stay alive an safe lives" stehen, wurden auch durch den Kreis Gütersloh unterstützt. Ziel des europaweiten Zusammenschlusses von Verkehrspolizeien der Mitgliedsländer der Europäischen Union ist es, die Anzahl der Verkehrstoten auf NULL zu reduzieren. Hauptsächlich führten die Beamten Geschwindigkeitsmessungen durch. Nicht angepasste und überhöhte Geschwindigkeiten führen zu schwersten Unfallfolgen.

Kontrolliert wurde in der ersten Hälfte des Tages in Rheda-Wiedenbrück an der Nonenstraße, der Lippstädter Straße in Höhe des Schulzentrums und an der Straße Auf der Schulenburg. Zudem in Langenberg an der Benteler Straße, in Rietberg im Bereich des Schulwegs der Lippstädter Straße und in Schloß Holte-Stukenbrock an der Dechant-Brill Straße. Ebenfalls in der Nähe einer Schule.

Insgesamt wurden zwischen 07.20 Uhr und 12.45 Uhr 26 Verwarngelder aufgrund überhöhter Geschwindigkeit genommen. Gegen drei Autofahrer wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Unter anderem gegen eine 63-Jährige Rheda-Wiedenbrückerin, welche mit 56km/h bei erlaubten 30 km/h an der Nonenstraße in Rheda-Wiedenbrück gemessen worden ist.

Über die Geschwindigkeitsverstöße hinaus, wurden noch drei Radfahrer kontrolliert. Zwei, da sie entgegen der Fahrtrichtung unterwegs waren. Gegen einen, da er während der Fahrt mit seinem Smartphone telefonierte.

In der zweiten Tageshälfte fanden zwischen 15.30 Uhr und 20.30 Uhr Geschwindigkeitsmessungen in Rheda-Wiedenbrück am Bosfelder Weg und an der Straße Nordrheda statt. Zudem in Gütersloh an der Verler Straße und an der Brockhagener Straße. Hierbei wurden insgesamt zu schnelle 133 Verkehrsteilnehmer gemessen. Gegen zehn Verkehrsteilnehmer davon wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Darunter Auto- und Motorrad-Fahrer. Zwei Motorrad-Fahrer werden mit Fahrverboten rechnen müssen. Sie wurden durch den Kreis Gütersloh an der Brockhagener Straße in Höhe des Mönkewegs mit 156km/h und 165 km/h bei erlaubten 100 km/h gemessen.

Auch außerhalb der europaweiten Roadpol Safety Days finden im Kreis Gütersloh regelmäßig Verkehrs- und insbesondere Geschwindigkeitskontrollen statt. Im Jahr 2023 ereignete sich im Kreis Gütersloh alle 45 Minuten ein Verkehrsunfall. Viele davon sind auf überhöhte Geschwindigkeiten zurückzuführen.

