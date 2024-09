POL-GT: Verkehrsunfall in Rietberg - 17-jährige schwer verletzt

Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Sonntag (15.09.) kam es zu einem tödlichen Verkehrsunfall auf der Paderborner Straße in Höhe des Dürerwegs in Gütersloh, Ortsteil Friedrichsdorf. Ein 47-jähriger Motorrad-Fahrer verstarb noch am Sonntag in einem Krankenhaus an den Folgen des Unfalls. Ebenfalls an dem Unfall beteiligt war ein 71-jähriger Mann aus Verl mit ...

mehr