POL-BN: Foto-Fahndung: Polizei sucht Unbekannten nach Körperverletzungsdelikt - Wer kennt diesen Mann?

Bonn (ots)

Das Kriminalkommissariat 14 der Bonner Polizei fahndet auf richterlichen Beschluss öffentlich nach einem bislang unbekannten Mann. Er soll am 08.05.2024 einem 32-Jährigen nach dem Besuch eines Partyschiffes am Stresemannufer in Bonn-Gronau mehrfach ins Gesicht geschlagen haben.

Bilder des Tatverdächtigen sind unter folgendem Link im Fahndungsportal der Polizei NRW abrufbar:

https://polizei.nrw/fahndung/146284

Wer Angaben zur Identität des Verdächtigen machen kann, setzt sich bitte mit der Polizei unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail an kk14.bonn@polizei.nrw.de in Verbindung.

