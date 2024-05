Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kollision

Gamstädt (Landkreis Gotha) (ots)

Ein 50-Jähriger befuhr heute Morgen mit seinem VW die K18 aus Nottleben in Richtung B7. Hierbei übersah er offenbar einen vorfahrtsberechtigten 49-jährigen Fahrer eines Audi, welcher von Gotha in Richtung Erfurt fuhr. Es kam zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer. Die beiden Fahrzeugführer sowie die Mitfahrerin des 49-Jähirgen wurden verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Zur Bergung der Fahrzeuge kam ein Abschleppdienst zum Einsatz. Die Straße ist derzeit noch voll gesperrt. (jd)

