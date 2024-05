LPI-GTH: Rettungshubschrauber im Einsatz

Ilmenau (ots) - In das Lagerhaus eines Autohauses in der Ziolkowskistraße gelangten ein oder mehrere bislang unbekannte Personen widerrechtlich und entwendeten von dort unter anderem Motoröl. Der Wert des Beuteguts liegt bei circa 5.000 Euro, der entstandene Sachschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen dem 14. Mai, 18.00 Uhr und gestern, 10.30 Uhr. Hinweise zum Sachverhalt ...

