LPI-G: Trickdiebstahl

Greiz (ots) - Berga-Wünschendorf. Am frühen Sonntagmorgen (08.09.2024) sollte ein Mopedfahrer durch Beamte der Polizeiinspektion Greiz in Wünschendorf einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Dieser floh jedoch mit überhöhter Geschwindigkeit, sodass die Beamten die Verfolgung aufnahmen. In der Ortslage Meilitz kam der Flüchtige alleinbeteiligt zu Fall und konnte in der Folge gestellt werden. Bei der Sachverhaltsklärung zeigte der Atemalkoholtest einen Wert von 0,61 ...

mehr