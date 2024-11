POL-MA: Weinheim: Balkonbrand in Mehrfamilienhaus, PM 1

Mannheim (ots) - Am Samstag gegen 20:30Uhr kam es auf der Waldhofstraße zu einem Unfall zwischen einem Opel und einer Straßenbahn, wobei ein Sachschaden in Höhe von 18.000EUR entstand. Der 20- jährige Opelfahrer war auf der Waldhofstraße in Fahrtrichtung Luzenberg unterwegs, als er trotz einer roten Ampel nach links in die Humboldtstraße abbog. Hierbei übersah er die in gleiche Richtung fahrende Straßenbahn, ...

mehr