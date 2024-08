POL-EL: Sögel - Einbruch in Restaurant

Haren (ots) - In der Nacht zu Samstag verschafften sich bislang unbekannte Täter gegen 2.34 Uhr Zugang zu einer Kartbahn an der Straße Am Flugplatz in Haren. Dort brachen sie in ein Gebäude ein. Entwendet wurde nichts. Hinweise nimmt die Polizei in Haren unter der Rufnummer 05932/72100 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Corinna Maatje Pressesprecherin Telefon: 0591 87 203 ...

