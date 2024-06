Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Viernheim: Gelbes Fahrzeug beschädigt geparkten Opel Corsa.

Viernheim (ots)

Mit einem Fall von Verkehrsunfallflucht beschäftigt sich die Polizeistation Lampertheim-Viernheim. Im Zeitraum von Freitag, 23.00 Uhr bis Montag, 09:30 Uhr hatte ein Verkehrsteilnehmer seinen grauen Opel Corsa in der Beethovenstraße, Höhe Hausnummer 7, geparkt. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug fuhr auf den Opel Corsa auf und verursachte im Heckbereich einen nicht unerheblichen Sachschaden. An dem Opel Corsa blieb deutlich gelber Lackabrieb zurück, so dass davon auszugehen ist, dass das verursachende Fahrzeug gelb lackiert war. Der oder die Unfallverursacher /-in entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizeistation Lampertheim-Viernheim bittet mögliche Zeugen, die Hinweise auf den oder die Verursacher /-in des Unfalls geben können, sich unter der Telefonnummer 06206 94400 zu melden.

