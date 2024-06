Kelsterbach/Frankfurt (ots) - Nach einem zunächst verbalen Streit gerieten zwei 41 und 46 Jahre alte Männer am Sonntagabend (16.06.), gegen 20.00 Uhr, in der Reichenberger Straße in Kelsterbach aneinander. Nach Angaben des 41-Jährigen soll ihm sein Kontrahent hierbei eine Langwaffe vorgezeigt haben. Der 46-Jährige stieg anschließend als Beifahrer in ein Fahrzeug ...

