Triptis (ots) - Am Sonntag, gegen 16.00 Uhr, kam in Triptis in der Ernst-Thälmann-Straße ein 45-jähriger Radfahrer zu Fall. Der Mann zog sich schwere Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zum Unfallhergang wurden aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Pressestelle Telefon: 03671 56 1503 E-Mail: ...

mehr