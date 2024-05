LPI-SLF: Flucht vor Polizei

Sonneberg (ots) - Am Samstagabend bemerkten zwei aufmerksame Spaziergänger in der Ernst-Moritz-Arndt-Straße zwei Hunde, die im tiefen Schlamm feststeckten. Durch die Hilfe der beiden jungen Männer, konnten die Hunde schließlich befreit und wohlbehalten an ihren Besitzer übergeben werden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Polizeiinspektion Sonneberg Telefon: 03675 875 0 E-Mail: pi.sonneberg@polizei.thueringen.de ...

