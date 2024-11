Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Altlußheim/Rhein-Neckar-Kreis: Ampelausfall führt zu Verkehrsunfall

Altlußheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montag gegen 17 Uhr fuhr ein 37-jähriger Hyundai-Fahrer auf der L722 in Richtung Salierbrücke und hielt an der roten Ampel, welche an der Einmündung zur B39 steht, stehen. Nach sehr langer Wartezeit und dem Verdacht, dass die Ampel einen Defekt haben könnte, beschloss der 37-Jährige trotz Rotlicht nach links auf die B39 abzubiegen. Hierbei übersah der Mann eine von der Salierbrücke kommende 41-jährige Mazda-Fahrerin. Diese konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Durch die Kollision wurde der Hyundai im weiteren Unfallverlauf auf einen Citroen geschleudert. Glücklicherweise wurden bei dem Unfall keine Personen verletzt. Der Gesamtschaden liegt bei 15.000 Euro. Tatsächlich ergaben sich während der Unfallaufnahme Hinweise auf einen Defekt der Ampel, weshalb die zuständige Straßenmeisterei mit der Überprüfung der Anlage beauftragt wurde. Das Polizeirevier Hockenheim hat die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen.

