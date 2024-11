Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Rund 18.000 Euro Schaden nach Auffahrunfall an Ampel

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montag um 16:40 Uhr fuhr eine 47-jährige Wohnmobil-Fahrerin die L 594 von Frauenweiler kommend in Fahrtrichtung B 3 entlang. An der Einmündung zur B 3 wechselte die dortige Ampel von Grün auf Rot. Die 47-Jährige nahm dies zu spät wahr und fuhr dem nun verkehrsbedingt haltenden VW eines 61-Jährigen hinten auf. Durch den Aufprall wurde der VW auf einen weiteren VW einer 34-Jährigen aufgeschoben. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die Fahrzeuge der 47- und des 61-Jährigen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An allein drei Fahrzeugen entstand Sachschaden, der auf insgesamt etwa 18.000 Euro geschätzt wird.

