Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach - Motorradfahrer schwer verletzt

Haslach (ots)

Am Samstagabend, 18.25 Uhr, überholte ein Motorradfahrer auf der Schleifmattstraße, von Fischerbach in Richtung B 33, ein ordnungsgemäß fahrendes Auto mit weit überhöhter Geschwindigkeit. In der folgenden Rechtskurve kollidierte der Motorradfahrer frontal mit einem entgegenkommenden Auto. Bei der Kollision wurde der Motorradfahrer schwer verletzt. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Die Familie in dem entgegenkommenden Auto blieb unverletzt. An dem Motorrad entstand Totalschaden in Höhe von 3000 Euro, an dem Auto in Höhe von 10.000 Euro.

/AHim

