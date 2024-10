POL-OG: Offenburg, Zell-Weierbach - Unfallflucht unter Alkoholeinfluss

Baden-Baden (ots) - Am Donnerstag gegen 1:30 Uhr konnte eine Zeugin Geräusche aus einem Haus in der Schützenstraße wahrnehmen. Nach ersten Erkenntnissen hebelte ein noch Unbekannter die Tür eines Wohnanwesens auf um sich so Zutritt zu verschaffen. In einem offenen Gemeinschaftskellerraum brach der Dieb einen Geldautomat einer Waschmaschine auf und flüchtete offenbar mit mehreren Fünfzig Cent Münzen. Gegen 4:20 Uhr ...

mehr