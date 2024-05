POL-NOM: Zweimal Sachbeschädigung an Schüttenhoff-Fahnen

Northeim (ots) - 37154 Northeim, Güterbahnhofstraße, Montag, 29.04.2024, 15.00 Uhr - Montag, 06.05.2024, 12.30 Uhr NORTHEIM (mil) Mindestens eine bislang unbekannte Person versuchte sich mittels Hebelwerkzeug an zwei Fenstern im Erdgeschoss Zugang zu den Büroräumen einer Firma an der o.g. Örtlichkeit zu verschaffen. Dieser Versuch misslang jedoch, sodass kein Betreten der Räumlichkeiten erfolgte. An den Fenstern ...

