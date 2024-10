Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Unfallflucht mit gestohlenen Ford Transit, Hinweise erbeten

Baden-Baden (ots)

Eine Unfallflucht in der Schweigrother Straße hat am späten Donnerstagabend die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden beschäftigt. Eine Zeugin konnte hierbei beobachten, wie der bislang unbekannte Fahrer eines Ford Transit kurz nach 23:30 Uhr gegen die Treppe einer dortigen Fußgängerbrücke geprallt war und die beiden männlichen Insassen in Anschluss zu Fuß flüchteten. Wie die Ermittlungen an der Unfallstelle hervorbrachten, wurde das Unfallfahrzeug mit französischer Zulassung etwa zwei Stunden zuvor in der Rheinstraße gestohlen. Ferner befanden sich in dem 3,5-Tonner deutsche Kennzeichen, die ebenfalls als gestohlen gemeldet waren. Ob es sich bei den im Wagen vorgefundenen Gegenständen um mögliches Diebesgut handelt, bedarf noch weiteren Ermittlungen. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden beziffern den am Ford Transit verursachten Schaden auf rund 10.000 Euro. Hinweise zu verdächtigen Person werden unter der Rufnummer: 07221 680-0 entgegengenommen.

/wo

