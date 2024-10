Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Iffezheim - Hinweise zu Unfall erbeten

Iffezheim (ots)

Am Dienstagmittag ereignete sich an der Kreuzung L75 / Badener Straße bei Iffezheim ein Verkehrsunfall mit zwei Pkw. Kurz nach 13 Uhr soll ein 67 Jahre alter Fahrer mit einem Pkw Fiat auf der Badener Straße die L75 in Richtung Iffezheim bei Grünlicht überquert haben. Eine 47-Jährige soll zu diesem Zeitpunkt mit einem Pkw Peugeot auf der L75 in Richtung Süden unterwegs und nach rechts in Richtung Iffezheim abgebogen sein. Bei der Kollision der Fahrzeuge im Einmündungsbereich entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Der genaue Unfallhergang ist durch die bisherigen Ermittlungen an der Unfallstelle und unterschiedliche Angaben der Beteiligten noch nicht abschließend gesichert. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt bitten deshalb Zeugen, die den Unfall beobachten konnten, um Hinweise per Telefon unter: 07222-7610.

