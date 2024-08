Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bad Fallingbostel: Veranstaltung zur Nachwuchsgewinnung ein voller Erfolg

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Heidekreis (ots)

24.08.2024 / Veranstaltung zur Nachwuchsgewinnung ein voller Erfolg Bad Fallingbostel: Unter dem Motto "FIT FÜR DIE POLIZEI - Wecke den Heidecop in Dir!" lud die Polizeiinspektion Heidekreis am Samstag, in der Zeit von 10:00 Uhr bis 14:00 Uhr, Interessierte in das Heidmarkstadion in Bad Fallingbostel ein. Über 300 Menschen folgten dieser Einladung und informierten sich über den Polizeiberuf - dabei betätigten sich viele Kinder und Jugendliche aber auch sportlich. Sie konnten sich auf dem Sportplatz an den verschiedenen Disziplinen des Sporteinstellungstestes ausprobieren und so ein erstes Feedback erhalten. Darüber hinaus standen Einstellungsberater und Studierende parat, um alle Fragen rund um das Studium bei der Polizei zu beantworten. Zudem stellten sich mit der Verfügungseinheit, dem Präventionsteam, der Kriminaltechnik und den Diensthundeführern weitere interessante Arbeitsbereiche der Polizei vor.

Jens Heuchert, Leiter der Polizeiinspektion Heidekreis: "Ich freue mich, dass wir mit diesem Format für die regionale Nachwuchsgewinnung, die wir im Heidekreis übrigens zum ersten Mal durchgeführt haben, auf so viel Interesse gestoßen sind. Die Veranstaltung war aus meiner Sicht ein voller Erfolg und muss unbedingt wiederholt werden! Ich danke meinem Team, das nicht nur im Vorwege alles toll organisiert hat, sondern auch am Samstag bei hochsommerlichem Wetter engagiert und unermüdlich im Einsatz war, um alle Fragen rund um das Polizeistudium zu beantworten und darüber hinaus auch viele unterschiedliche Facetten des polizeilichen Aufgabenspektrums dargestellt hat. Mein besonderer Dank gilt dem Sportverein Eintracht Bad Fallingbostel e.V. für die Zurverfügungstellung der tollen Sportanlage sowie den Feuerwehren Soltau und Bad Fallingbostel für das geliehene Equipment. Toll, dass wir diese Unterstützung erfahren durften!"

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell