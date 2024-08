Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: Motorrad entwendet

Heidekreis (ots)

25.08.2024 / Motorrad entwendet

Schneverdingen: Unbekannte entwendeten am Sonntagnachmittag, in der Zeit von 16:00 Uhr bis 17:45 Uhr, ein Motorrad, das auf dem Parkplatz einer Bankfiliale in der Straße "Am Bahnhof" in Schneverdingen stand. Bei dem entwendeten Zweirad handelt es sich um eine blaue Yamaha XT1200ZE mit Berliner Kennzeichen. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Schneverdingen unter 05193-982500 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell