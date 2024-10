Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Offenburg und des Polizeipräsidiums Offenburg, Ettenheim - Ermittlungen eingeleitet

3. Nachtragsmeldung

Ettenheim (ots)

Der Haftrichter folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft Offenburg und erließ Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung. Der 16-Jährige wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Ursprungsmeldung vom 02.10.2024

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Offenburg und des Polizeipräsidiums Offenburg, Ettenheim - Ermittlungen eingeleitet / 2. Nachtragsmeldung

Der 16-jährige Tatverdächtige wird im Verlauf des Mittwochmittags einem Haftrichter vorgeführt. Der Jugendliche soll seinen Klassenkameraden zwei Mal mit einem Einhandmesser von hinten in den Rücken gestochen und ihn dadurch lebensgefährlich verletzt haben. Der Verletzte wurde im Krankenhaus notoperiert und befindet sich derzeit wieder in einem stabilen Zustand. Welches Motiv ihn zu der Tat veranlasst hat, ist zum jetzigen Ermittlungsstand weiterhin unklar.

Ursprungsmeldung vom 01.10.2024

Ettenheim - Ermittlungen eingeleitet / 1. Nachtragsmeldung

Die Ermittlungen der Beamten der Kriminalpolizei sind mittlerweile vorangeschritten. Unter anderem wurden mehrere Zeugen vor Ort vernommen. Demnach soll sich der Vorfall innerhalb des Gebäudes zugetragen haben. Der Angriff soll sich nach derzeitigem Erkenntnisstand ausschließlich gegen den verletzten Jugendlichen gerichtet haben. Das mutmaßliche Tatmittel wurde vor Ort sichergestellt. Bei den zwei beteiligten Jugendlichen handelt es sich um Schüler des Bildungszentrums. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Ursprungsmeldung vom 01.10.2024

Ettenheim - Ermittlungen eingeleitet

Nach einer Auseinandersetzung am heutigen Dienstagmorgen an einer Schule in Ettenheim befinden sich aktuell mehrere polizeiliche Einsatzkräfte im Bereich der Bienlestraße. Ersten Ermittlungen zufolge soll ein Jugendlicher gegen 10.40 Uhr einen weiteren Jugendlichen mit einem Messer attackiert und dabei schwer verletzt haben. Weitere Schüler sollen in den Vorfall nicht involviert gewesen sein. Die genauen Hintergründe sind noch unklar. Der Verletzte wurde durch eine hinzugerufene Rettungshubschrauberbesatzung in ein Krankenhaus geflogen. Der mutmaßliche Angreifer konnte zwischenzeitlich widerstandslos vorläufig festgenommen werden. Die weiteren Ermittlungen haben die Beamten der Kriminalpolizei übernommen.

Vor Ort wurde in enger Abstimmung mit allen Verantwortlichen ein Betreuungsangebot eingerichtet.

