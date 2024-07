POL-MA: Mannheim: Zeugen nach Streit zwischen Autofahrern gesucht!

Heidelberg (ots) - Bereits am Sonntag lief ein 37-Jähriger die Kurfürsten-Anlage entlang. Als er gegen 18:30 Uhr an der Einmündung zur Emil-Maier-Straße ankam, lief ihm ein unbekannter Mann hinterher. Aus bislang unbekannten Gründen gerieten die beiden in Streit, der in einem körperlichen Angriff auf den 37-Jährigen mündete. Dieser zeigte sich nach der Attacke ...

mehr